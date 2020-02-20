Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы». Видео опубликовано в Telegram-канале Пул N3.

Во время беседы с главой государства журналист Андрей Ванденко поправил Путина, который произнес это слово с ударением на второй слог. В ответ Путин настоял на своем варианте произношения — «укрàинцы».

Ранее сообщалось, что в этом же интервью Путин оценил опубликованный в соцсетях мем об отставке правительства Дмитрия Медведева. Ванденко показал президенту планшет с юмористическим изображением. Российский лидер заметил, что там есть фактическая неточность: «А чего это оно распустилось в парламенте? Я не понимаю».

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