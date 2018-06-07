Путину показали мем про Путина

Во время прямой линии президенту России Владимиру Путину показали мем о ценах на бензин. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

На снимке президент изображен около Lada Kalina. Заправляя машину, президент смотрит на счетчик и изумляется: «Ну и цены!!». Президент оценил шутку и отметил, что сейчас есть более новые машины, «хотя "Калина" была хорошей». Фотография сделана в одной из поездок Путина по стране в 2010 году, тогда он ездил на желтой машине из Хабаровска в Читу.

Во время общения с гражданами Путин объявил, что резкий рост цен на бензин стал результатом действий правительства по регулированию сферы энергетики. «Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики», — сказал глава государства.

Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль.

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