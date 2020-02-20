Путин оценил мем про правительство России

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС оценил опубликованный в соцсетях мем об отставке правительства Дмитрия Медведева. Реакция главы государства опубликована на YouTube.

Журналист Андрей Ванденко отметил, что отставка кабинета министров стала темой, на которую «было много в интернете шуток-прибауток». Он пересказал главе государства смысл мема о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство. Путин рассмеялся и сказал: «Смешно».

Затем Ванденко показал президенту планшет с юмористическим изображением. Российский лидер заметил, что там есть фактическая неточность: «А чего это оно распустилось в парламенте? Я не понимаю».

По словам журналиста, вероятно, для мема взяли ту картинку, какую нашли в сети. Путин заключил, что «интернет — это, конечно, интересная штука, но не всегда точная».

В июне 2018 года во время прямой линии Путину также показывали мем. Главе государства продемонстрировали картинку, на которой он заправляет машину на автозаправке и говорит: «Ну и цены!» В меме высмеивался рост стоимости бензина в России. Фотография была сделана в одной из поездок Путина по стране в 2010 году.

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