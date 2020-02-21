Украинский священник подстрекал к протестам из-за приезда эвакуированных

Священник Православной церкви Украины, созданной в конце 2018 года, подстрекал жителей поселка Новые Санжары под Полтавой к протестам против размещения в местной больнице сограждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает «Страна.ua».

Накануне беспорядков, 19 февраля, настоятель местного храма Преображения Господня Дмитрий Педина перепостил в соцсетях сообщение из местного паблика под заголовком «Коронавирус на пороге». В нем утверждалось, что в поселок везут «инфицированных», Новые Санжары превратятся в «лепрозорий» и «вирусо-могильник». Жителей призвали сплотиться и не допустить смертельную опасность в родной дом.

Позже Педина написал, что прибыл на место, где начали собираться протестующие. В своем посте он выступил против приезда «депортированных» и призвал жителей не быть равнодушными. Священник опубликовал фото участницы протеста с подписью «Одна против всех» и распространил заявление местного сельсовета, который требовал не пускать в поселок эвакуированных.

На Педину начали жаловаться в ПЦУ. В комментариях к посту одного из активистов он заявил, что никого не подстрекал, но был с прихожанами.

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Как пишет «Страна.ua», источник в околоцерковных кругах рассказал, что священники ПЦУ и греко-католической церкви участвовали в аналогичных протестах на Западной Украине, будучи недовольными политикой президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что вечером 19 февраля жители Тернопольской области провели молебен против размещении в местном санатории эвакуированных соотечественников из Уханя. Что за священник организовал молитву, неизвестно.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали. Многие на Украине назвали произошедшее днем национального позора. Сами жители утверждают, что беспорядки организовали приезжие провокаторы. Во Львовской и Тернопольской областях строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. В нее вошли представители неканонических церквей Украины. Константинопольский патриарх Варфоломей передал ПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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