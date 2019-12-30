На Украине раскольники избили священников канонической церкви

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили представителей Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в числе которых было пятеро священников. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в селе Новоживотово Оратовского района Винницкой области. По информации УПЦ, верующие осуществляли круглосуточное дежурство возле Свято-Покровского храма, который хотели незаконно захватить представители ПЦУ.

«Били, толкали, одному священнику, молодому, разбили губу так, что зашивали в больнице. Пономарю разбили нос, губу тоже ему сшили, сильно так им дали. И батюшку Петра, настоятеля храма, сбросили с лестницы и начали бить ногами», — рассказал очевидец случившегося. По словам пострадавших, нападавшие били прихожан кастетами. Их остановил вызов полиции: они вернулись в свои машины и разъехались.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

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