В бунтовавшем из-за коронавируса украинском поселке детей не пустили в школу

Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, бунтовавшие из-за приезда эвакуированных сограждан из охваченного коронавирусом Китая, не пустили детей в школу на следующий день после беспорядков. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает местное издание Kolo.news.

Как рассказал директор единственной в поселке школы, перепуганные родители начали забирать учеников с уроков еще накануне — в день, когда жители пытались не допустить приезда эвакуированных.

«Сегодня из 900 школьников на учебу не пришли почти 400, — добавил он. — Я обязал учителей по телефону известить родителей, что безопасности детей ничего не угрожает».

В понедельник в школе проведут родительские собрания, чтобы успокоить жителей.

В четверг, 20 февраля, 45 украинцев и 27 иностранцев прилетели из Китая и были размещены на 14-дневный карантин в больнице в Новых Санжарах. Новость о том, что к ним поселят приехавших из пораженной коронавирусом КНР, вызвала возмущение среди местных жителей. Они перекрывали дороги, дрались с полицией и бросали камни в автобус с эвакуированными соотечественниками. Были задержаны более двух десятков человек, несколько силовиков пострадали. Президент Владимир Зеленский сравнил происходящее со средневековьем. Многие на Украине назвали случившееся днем национального позора. При этом и некоторые из жителей Новых Санжаров, и местная полиция затем заявили, что в беспорядках виноваты приезжие провокаторы.

Ранее жители Львовской и Тернопольской областей строили баррикады и устраивали блокпосты на дорогах, узнав, что к ним могут привезти эвакуированных из Китая.

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