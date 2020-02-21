Премьер-министр Украины высоко оценил вызвавшую протесты эвакуацию из Уханя

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высоко оценил проведение эвакуации украинцев из Уханя, вызвавшей массовые протесты. Об этом сообщает «112 Украина».

«Операция является фактически беспрецедентной в истории Украины. Конечно, невозможно просчитать все сценарии, но я уверен, что при существующих обстоятельствах все службы сработали хорошо», — заявил он.

Гончарук утверждает, что никого из министров из-за протестов увольнять не будут.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



