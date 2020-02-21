Эвакуированные из Китая украинцы оценили прием на родине

Эвакуированные из охваченного смертельным коронавирусом Китая граждане Украины рассказали о том, как их встретили на родине. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Украинцы оценили прием сограждан в социальных сетях. Они опубликовали записи из автобусов, которые протестующие забрасывали камнями. На видео слышны крики перепуганных пассажиров, а за окнами видны ряды правоохранителей. «Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло», — написала одна из пассажирок. «Не думала, что наша страна настолько гнилая», — добавила другая. Некоторые также отметили, что им стыдно перед детьми за действия «этих людей»

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новых Санжар в Полтавской области, выступающие против размещением в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

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