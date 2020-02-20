Эвакуированные из Уханя украинцы прибыли в Полтавскую область

Колонна из автобусов с эвакуированными из охваченного смертельным коронавирусом Китая гражданами Украины прибыла в санаторий в Полтавской области, где начались столкновения митингующих с полицией. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что по пути следования автобусов митингующие забрасывали их камнями, палками и бутылками. По предварительным данным, в ходе столкновений пострадали два человека. Один из участников акции был задержан.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новых Санжар в Полтавской области, выступающие против размещением в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

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