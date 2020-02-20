Столкновения из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев сняли на видео

Между полицией и протестующими рядом с санаторием в Полтавской области, куда прибыли эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского Уханя украинцы, произошли столкновения. Видео с места событий опубликовано РИА Новости.

На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать одного из протестующих. Отмечается, что полиция освободила проезд для автобусов силой, а также потушила и разобрала сооруженную митингующими баррикаду.

Ранее также сообщалось, что участники акции протеста забрасывали автобусы камнями, палками и бутылками. По предварительным данным, в ходе столкновений пострадали два человека. Один из участников акции был задержан.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новых Санжар в Полтавской области, выступающие против размещением в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

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