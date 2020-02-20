Врачи отметили гимном Украины избавление от лечения эвакуированных из Уханя

Врачи и другие сотрудники госпиталя во Львовской области спели гимн Украины после того, как узнали, что в их медучреждении не разместят сограждан, эвакуированных из охваченного смертельным коронавирусом Китая. Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованном ролике видно, как одна из медсестер плачет во время исполнения строки украинского гимна «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» («Душу и тело мы положим за нашу свободу»).

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Автобусы с эвакуированными людьми в сопровождении конвоя направились в сторону Новых Санжар в Полтавской области. В то же время жители города, выступающие против размещением в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией. Сейчас МВД Украины рассматривает вариант размещения украинцев в медучреждениях другого города.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

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