Протестующих против эвакуации украинцев из Уханя начали задерживать

На Украине начали задерживать протестующих против размещения на карантин лиц, эвакуированных из китайского Уханя. Об этом сообщает местное издание Vgorode.

«Для пресечения правонарушения работники полиции установили более десяти наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы», — заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

В полиции утверждают, что все задержанные уже отпущены. Местные жители продолжают перекрывать дорогу к санаторию в Новых Санжарах, куда собирались привезти эвакуированных лиц на грузовике. Правоохранителям они заявляют, что автомобиль сломался.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильным шинами въезд в больницу города Винники. В Полтавской области жители города Новые Санжары, напуганные возможных приездом сограждан из Уханя, вступили в столкновения с полицией.

Самолет с эвакуированными должен приземлиться на Украине 20 февраля. Власти засекретили места размещения эвакуированных и призвали граждан проявить единство.

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