Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидца.

По данным издания, 15 марта автомобиль Toyota Sequoia, принадлежащий Яценюку, подъехал к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сиденье бывший премьер долго собирался с силами, чтобы выйти из салона машины. Охранник придерживал Яценюка под руки, помогая дойти до входной двери. Сопровождающий также был в медицинской маске.

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло подтвердила пребывание политика в клинике. «С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания», — заявила она.

15 марта сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на Украину из охваченной коронавирусом Испании, где он проходил курс лечения. Вместе с ним прилетели трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Отмечается, что все они были в масках.

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