В Киеве ввели карантин

Киевская городская администрация приняла решение ввести в городе карантин. Об этом сообщает «Страна.ua».

С 17 марта в городе будут закрыты все торгово-развлекательные центры (за исключением продуктовых магазинов). Также не будут работать рестораны, фитнес-залы, парикмахерские и развлекательные учреждения.

Кроме того, начиная с этого дня будет ограничен въезд и выезд из города.

Ранее в Одессе и Львове для предупреждения распространения коронавируса закрыли все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

13 марта украинские власти приняли решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступило в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение.

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