На Украине заявили о попытке вывезти из страны полторы тонны медицинских масок

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о попытке вывезти из страны полторы тонны медицинских масок. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Министр добавил, что груз был арестован, маски конфискованы.

Аваков напомнил, что экспорт медицинских масок из Украины запрещен в связи с эпидемией коронавируса.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что на Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно и не покидая пределов страны.

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