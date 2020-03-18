Заразившихся коронавирусом на Украине стало в два раза больше. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

По состоянию на вечер 17 марта в стране зафиксировано 14 случаев заражения. Из них два человека умерли. Наибольшее количество положительных результатов на наличие вируса — десять — обнаружено в Черновицкой области. По одному заболевшему находятся в Житомирской и Киевской областях, еще два — в Киеве.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, с марта прекращается авиасообщение. Киев закрыл пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса, а также с Крымом.

Кроме того, в стране приняли закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

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