Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса

Украина до 3 апреля закрыла границу с Крымом из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Работа контрольных пунктов въезда и выезда приостанавливается. Через них будут пропускать только граждан Украины и членов их семей, сотрудников дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, также будет обеспечено передвижение лиц «с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств».

Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства проводится по согласованию с министерством и погранслужбой. Временное закрытие пунктов въезда и выезда уменьшит поток возможно инфицированных граждан, заявили в министерстве.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова выступили о закрытии границы с Украиной.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, с марта прекращается авиасообщение. Киев уже закрыл пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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