Водитель трамвая вызвал полицию из-за пассажиров без масок

В Киеве водитель трамвая отказался продолжать движение и вызвал полицию из-за наличия в салоне более десяти пассажиров. Об этом сообщает УНИАН.

Все пассажиры были без медицинских масок. Водитель трамвая отказался их везти со ссылкой на постановление Верховной Рады.

Прибывшие на место патрульные не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы. По словам полицейского, только у его патруля это уже восьмой подобный вызов за утро. Он добавил, что патрули контролируют выполнение постановления.

Ранее на Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитены. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!