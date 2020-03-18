Украина приостановила призыв на военную службу из-за коронавируса

На Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее распоряжение подписал командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Военные комиссариаты будут заниматься только работой с документами.

В стране до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Киев закрыл пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса, а также с Крымом.

Кроме того, на Украине приняли закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

Во всем мире коронавирусом инфицированы более 200 тысяч человек. Свыше восьми тысяч умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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