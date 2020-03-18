На Украине решили помочь пенсионерам на карантине повышением платы за проезд

В украинском городе Черновцы повысили плату за проезд в общественном транспорте для пенсионеров, отменив льготы из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

По мнению властей города, эта мера поможет пенсионерам оставаться дома и соблюдать карантин.

«Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома», — заявил глава города Алексей Каспрук. По его словам, льготы вернут, когда в стране нормализуется эпидемиологическая ситуация.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Киев закрыл пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса, а также с Крымом.

Кроме того, в стране приняли закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

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