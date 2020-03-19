Зеленский отреагировал на слухи о 400 тысячах зараженных коронавирусом украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не верить фейкам о распространении коронавируса и пользоваться официальными источниками информации органов государственной власти. Видеообращение главы государства опубликовано на странице офиса президента в Facebook.

«Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине — ложь», — отреагировал Зеленский на слухи и добавил, что украинцев будут эвакуировать из других стран.

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В то же время президент вновь посоветовал жителям страны, особенно пожилого возраста, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение.

Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 16 человек, двое скончались. Всего в мире инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли.

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