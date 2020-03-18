Украинские депутаты самоизолировались из-за коронавируса

Депутаты Верховной Рады Украины из фракции «Голос», контактировавшие с подхватившим коронавирус парламентарием из группы «Доверие» Сергеем Шаховым, отправились в самоизоляцию. Об этом заявили в пресс-службе партии, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы выполняем все требования Минздрава и аппарата Верховной Рады Украины, а работники партии на этой неделе уже работают удаленно», — подчеркнули в пресс-службе.

Депутат «Голоса» Ярослав Юрчишин рассказал, что 12 и 13 марта одновременно с Шаховым был в студиях телеканалов.

О том, что Шахов заразился коронавирусом, сообщило издание «Страна.ua», опубликовав выписку из болезни депутата, в которой говорилось о положительном результате теста. Сам Шахов заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Он утверждает, что посещал Раду, уже будучи инфицированным, однако «ни с кем не обнимался и не целовался».

По последним данным, на Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. Два пациента скончались. Всего в мире вирус подхватили 204 тысячи человек, умерли 8,2 тысячи.

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