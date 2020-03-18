Зараженный коронавирусом украинский депутат узнал о своем диагнозе из новостей

Заразившийся коронавирусом депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Ко мне приезжала скорая, у меня немного поднималась температура. Потом я сдал кровь и через несколько дней, как и все, узнал из новостей, что у меня не грипп, не ОРВИ, а коронавирус», — сказал депутат.

Шахов также отметил, что до сих пор сам не видел результатов своего теста. Он хотел бы выяснить, почему журналисты узнали о его диагнозе раньше его самого. Депутат рассказал, что посещал Раду уже будучи инфицированным, однако «ни с кем не обнимался и не целовался».

Ранее Шахов подтвердил наличие у него коронавирусной инфекции. О том, что Шахов заразился коронавирусом, впервые заявило украинское издание «Страна.ua». Журналисты опубликовали выписку из болезни депутата, где говорится, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

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