На Украине за неделю вирусными инфекциями заразились 200 тысяч человек

За прошедшую неделю на Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заразились более 200 тысяч человек, из них 66 процентов — дети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Там подтвердили, в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа, показатель заболеваемости на 10 процентов выше эпидемического порога по стране.

За последние семь дней от гриппа на Украине умерли три человека. Ни один из них не был привит против инфекционного заболевания, уточнили в Минздраве.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекцией. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 16 человек, двое скончались. Всего в мире инфицировано почти 220 тысяч человек; 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли.

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