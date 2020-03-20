На Украине дали прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, самое трудное еще впереди. Емец подчеркнул, что украинские медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями заражения коронавирусом.

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«К сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно», — подчеркнул глава Минздрава.

Он рассказал, что лишь 20 процентов всех случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми, и около трех процентов нуждаются в реанимационных мероприятиях. «Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких», — резюмировал Емец.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по числу умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.

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