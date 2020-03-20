В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию

В Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за темпов распространения коронавируса на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на решение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Заместитель мэра украинской столицы Николай Поворозник заявил, что все необходимые меры начали приниматься в Киеве до официального введения режима ЧС.

Материалы по теме «При всем цинизме, летальных случаев не очень много» Российский вирусолог — об иммунитете на коронавирус и способах борьбы с инфекцией

Всего в украинской столице протестировали 291 горожанина, подтверждено три случая заражения коронавирусом. Городские власти отчитались о закупке 300 аппаратов искусственной вентиляции легких и 39 новых автомобилей скорой помощи.

19 марта глава КГГА Виталий Кличко призвал киевлян не покидать свои дома без крайней необходимости. В столице на данный момент проводится ряд антивирусных мероприятий: закрыт метрополитен, работает специальная горячая линия, отрабатывается механизм доставки медработников на такси, дезинфекция общественного транспорта производится несколько раз в день.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по числу умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!