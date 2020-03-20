На Украине службы такси начнут бесплатно развозить врачей

Службы такси Bolt и Uber начнут бесплатно развозить врачей на работу в Киеве. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко рассказал, что власти разрабатывают механизм осуществления этих перевозок вместе с руководством медучреждений.

Кличко не уточнил, когда начнутся бесплатные перевозки врачей службами такси.

Ранее на Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитен. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрыла границы, в том числе прекратила авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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