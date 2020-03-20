Пассажиры атаковали трамваи из-за транспортного коллапса на Украине

В Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи. Об этом написал в своем Facebook-аккаунте директор департамента по связям с общественностью харьковской мэрии Юрий Сидоренко.

В одном из трамваев пассажиры разбили лобовое стекло из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне. Также чиновник рассказал, что жители города массово перекрывают движение трамваев.

«Везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей», — сказал Сидоренко.

Ранее сообщалось, что нападать на водителей трамваев и троллейбусов из-за транспортного коллапса в городе начали жители Одессы. За день горожане 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов. Зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом или выбивали стекла в транспорте.

На Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитен. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!