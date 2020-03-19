В Одессе начали нападать на водителей трамваев из-за транспортного коллапса

Жители Одессы начали нападать на водителей трамваев из-за транспортного коллапса в городе. Об этом сообщает местное издание «Думская».

В лобовое стекло одного из троллейбусов пенсионерка, которая не смогла попасть в салон из-за ограничения числа пассажиров, кинула кирпич. Вагоновожатую другого маршрута, которая отказывалась пускать более 10 человек в салон, вытащили из трамвая и избили.

За день жители Одессы 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов, так как водители, согласно распоряжению властей, ограничивают число пассажиров в салоне. Зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом или выбивали стекла в транспорте.

Ранее на Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитены. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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