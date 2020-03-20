Директор «Нафтогаза Украины» заразился коронавирусом

Директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заразился коронавирусом. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

По его словам, в субботу, 14 марта сын почувствовал недомогание и у него повысилась температура, а через двое суток он сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат.

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Фаворов-старший добавил, что во вторник, 17 марта коронавирусом заболела также жена Андрея Анастасия Магонова. Сейчас у них снизилась температура, они идут на поправку.

Сам директор «Нафтогаза» сообщил, что самоизолировался в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами компании. «Чувствую себя отлично. Температура 36,6. Кашля нет. Только скучно. Не переживайте», — написал Фаворов-младший на своей странице в Facebook.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по числу умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.

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