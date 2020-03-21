На Украине рассказали о замене умерших от коронавируса депутатов

В случае смерти депутата Верховной Рады Украины на его место в парламенте придет следующий за ним по партийному списку. Об этом рассказал депутат от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев в интервью телеканалу «24», видеозапись доступна в YouTube.
По его словам, если начнется цепная реакция заражения коронавирусом, то весь нынешний состав украинского парламента будет инфицирован. Потураев при этом добавил, что все нардепы, имевшие контакт с зараженным Сергеем Шаховым, сдали экспресс-тесты. Их результаты оказались отрицательными.
«Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый», — порассуждал Потураев о замене умерших от коронавируса депутатов.
О том, что Шахов заразился коронавирусом, 18 марта сообщило издание «Страна.ua», опубликовав выписку из истории болезни депутата, в которой говорилось о положительном результате теста. Парламентарий в свою очередь заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Он утверждает, что посещал Раду, уже будучи инфицированным, однако «ни с кем не обнимался и не целовался».
По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения