На Украине рассказали о замене умерших от коронавируса депутатов

В случае смерти депутата Верховной Рады Украины на его место в парламенте придет следующий за ним по партийному списку. Об этом рассказал депутат от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев в интервью телеканалу «24», видеозапись доступна в YouTube.

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По его словам, если начнется цепная реакция заражения коронавирусом, то весь нынешний состав украинского парламента будет инфицирован. Потураев при этом добавил, что все нардепы, имевшие контакт с зараженным Сергеем Шаховым, сдали экспресс-тесты. Их результаты оказались отрицательными.

«Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый», — порассуждал Потураев о замене умерших от коронавируса депутатов.

О том, что Шахов заразился коронавирусом, 18 марта сообщило издание «Страна.ua», опубликовав выписку из истории болезни депутата, в которой говорилось о положительном результате теста. Парламентарий в свою очередь заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Он утверждает, что посещал Раду, уже будучи инфицированным, однако «ни с кем не обнимался и не целовался».

По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.

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