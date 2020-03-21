Число умерших от коронавируса украинцев увеличилось

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что число умерших украинцев за рубежом увеличилось до трех человек. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

По данным МИД Украины, за рубежом вылечились шесть граждан. В сообщении говорится, что сейчас на карантине за рубежом находятся 146 украинцев. Больше всего в Польше — 101 человек. При этом 15 украинцев проходят лечение в иностранных клиниках.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация о смерти третьей украинки в Италии. До этого сообщалось, что от коронавируса скончалась гражданка Украины, работавшая в Брешии. Она была госпитализирована с подозрением на инфекцию 8 марта. Диагноз подтвердили через четыре дня, спустя сутки женщина умерла.

20 марта правительство Украины на экстренном заседании объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.

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