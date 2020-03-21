На Украине назвали способ выйти из тупика по Донбассу

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Николай Потураев назвал способ выйти из тупика в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «24», видеозапись доступна в YouTube.

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Парламентарий, ранее выступавший против создания консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявил, что появление нового органа может перезапустить «минский процесс». «Это попытка выйти из того тупика, куда нас загнали пунктами 11 и 12 минских соглашений», — подчеркнул Потураев.

В то же время депутат отметил, что новая группа может не запустить переговоры в ближайшее время. «Я сомневаюсь, что он (консультативный совет — прим. «Ленты.ру») заработает из-за антиэпидемических мероприятий на Украине, в РФ, Германии, Франции. Они распространяются на все страны, которые входят в ОБСЕ», — сказал он.

13 марта стало известно, что представители Украины в ТКГ подписали договоренности, согласно которым будет создан консультативный совет по решению политических вопросов урегулирования конфликта в Донбассе. В его состав войдут по 10 представителей от Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С правом совещательного голоса в работе группы примут участие посредники от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

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