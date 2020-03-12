В Донбассе рассказали о создании площадки для диалога с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о создании органа, который будет заниматься решением конфликта в регионе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР, передает РИА Новости.

Отмечается, что в рамках полномочий нового органа будет происходить в том числе и прямой диалог Донбасса с Украиной. Как отметил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего, уже есть понимание того, что именно за орган это будет.

По итогам заседания контактной группы, прошедшей 11 марта в Минске, стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. Кроме того, до конца марта контактная группа может принять решение об обмене пленными в Донбассе.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине в результате антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан. Киев пытался вернуть Донбасс силой.

Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий, украинские СМИ часто называют вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса российскими войсками. Кремль отвергает обвинения.

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