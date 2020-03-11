Зеленский предупредил о способности Украины дать ответ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинские военные будут давать надлежащий ответ на атаки противника в Донбассе. Об этом он заявил во время представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана, видеозапись доступна на странице офиса главы государства в Facebook.

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Зеленский рассказал, что сейчас украинские власти делают все для урегулирования конфликта на востоке страны. По его словам, тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается.

«Я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские военные уполномочены всегда давать мощный ответ на действия агрессора», — подчеркнул глава государства.

10 марта украинское командование обвинило вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстрелах позиций в районе населенного пункта Пески. В результате боев на линии соприкосновения погибли трое украинских военнослужащих, девять — ранены. В штабе Операции Объединенных сил заявили, что общие потери ДНР составили до трех убитых и пяти раненых солдат.

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