Украина и ДНР понесли потери в Донбассе

Украинское командование обвинило вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстрелах позиций в районе населенного пункта Пески. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

В результате боев на линии соприкосновения потери понесли обе стороны. Трое украинских военнослужащих погибли, девять — ранены. В ООС заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ответный огонь по позициям ДНР с применением современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение.

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«Наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК (противотанковый ракетный комплекс — прим. «Ленты.ру») противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск (Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнули в ООС.

Там рассказали, что украинские военные уничтожили расчет ПТРК, подбивший автомобиль с военнослужащими ВСУ: «один оператор был убит, другой тяжело ранен». Общие потери ДНР, рассказали в штабе ООС, составили до трех убитых и пяти раненых.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Он добавил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.

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