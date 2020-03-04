Новый премьер Украины назвал главными приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главными приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде во время представления его кандидатуры президентом Владимиром Зеленским, передает «Укринформ».

По уверению Шмыгаля, приоритетами нового кабмина будут задачи, озвученные при назначении прежнего правительства и не доведенные до конца. Это децентрализация, создание благоприятного инвестклимата, энергоэффективность, развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры, повышение уровня медицины и образования.

Самым важным Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности, завершение войны на Донбассе и «возвращение аннексированного Крыма». «Не решим [эти задачи] — значит, не будет этого правительства. Это очевидно», — подчеркнул чиновник.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила новым премьер-министром Шмыгаля. До этого он занимал пост вице-премьера, министра развития общин и территорий.

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