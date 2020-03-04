Парламент Украины утвердил нового премьер-министра

Верховная Рада Украины утвердила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Голосование транслируется на YouTube-канале парламента.

За кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовал 291 депутат. Против высказались фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и «Европейской солидарности» Петра Порошенко. «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука воздержались.

Ранее Шмыгаль занимал пост вице-премьера и министра по развитию общин и территорий. В правительстве он проработал всего месяц, до этого в августе 2019 года был назначен руководителем Ивано-Франковской области. Во время президентства Порошенко работал в налоговой службе Львовской области, ранее работал в администрации региона.

Ранее на заседании Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука, что автоматически означает роспуск правительства. Зеленский, открывая мероприятия, заявил, что Кабмин не выполнил социальных обязательств перед пенсионерами, шахтерами и потребителями коммунальных услуг и не смог справиться с дефицитом бюджета.

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