Зеленский потребовал «новых мозгов» в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение обязательств. Об этом он заявил на заседании Верховной Рады, где рассматривается вопрос о роспуске Кабмина. Трансляция доступна в YouTube на канале парламента.

«Новые лица — этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца», — потребовал он.

Зеленский заявил, что правительство не выполнило обязательства по индексации пенсий, погашению долга по зарплатам шахтерам, который составляет более миллиарда гривен, и снижению коммунальных платежей. Кроме того, таможню «отправили в нокаут» коррупция и дефицит бюджета, а реформа здравоохранения не готова ко второму этапу реализации. «Я не могу быть коллектором и нянькой», — подчеркнул он.

Также Зеленский выразил недовольство тем, что резонансные расследования на Украине не завершаются, несмотря на то, что в стране есть шесть правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что автоматически означает роспуск правительства. Кандидатуру нового главы правительства предварительно утвердили на заседании фракции «Слуга народа» накануне, им может стать вице-премьер по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.

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