Генпрокурор Украины оценил перспективы своего увольнения

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал слухи о том, что его собираются отправить в отставку. Его слова приводят «Українськi Новини».

Рябошапка прокомментировал перспективы своего увольнения фразой «50 на 50», добавив, что его либо уволят, либо нет. Он не сообщил, кто может претендовать на должность генпрокурора в случае его увольнения решением Верховной Рады.

Постановление о выражении вотума недоверия генпрокурору внес в парламент депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Сам Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

Ранее 3 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. В январе глава правительства уже подавал в отставку, после того как в сети появилось несколько аудиозаписей якобы правительственного совещания. Неизвестный с голосом, похожим на голос премьера, критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики и назвал себя профаном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!