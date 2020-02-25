Во Франции нашли дом семьи генпрокурора Украины за полмиллиона евро

Журналисты издания «Страна.ua» нашли во Франции дом стоимостью почти полмиллиона евро, принадлежащий семье генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Особняк площадью 145 квадратных метров находится на северо-востоке Франции, в коммуне Ла-Ванзено с населением около шести тысяч человек, в 23 километрах от Страсбурга. Дом купила более трех лет назад супруга генпрокурора Олеся Бартовщук. Она работает в Европейском суде по правам человека и проживает во Франции с тремя сыновьями, которые родились в этой стране и являются ее гражданами. Двухэтажный дом семьи Рябошапки похож на другие дома в Ла-Ванзено, участок окружен низким забором.

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Стоимость покупки особняка в декабре 2016 года составила более 12 миллионов гривен, или 444 тысячи евро по тогдашнему курсу. Рябошапка ранее говорил, что пришлось брать кредит.

Как пишет издание, Бартовщук набрала кредитов на сумму свыше 600 тысяч евро при зарплате около 10 тысяч евро, согласно декларации ее мужа (без вычета французских налогов). При этом ее родители занимают высокие позиции в сетевом маркетинге компании Amway.

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