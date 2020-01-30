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Генпрокурор Украины рассказал о мини-спецслужбах олигархов

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Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что у местных олигархов есть свои спецслужбы. Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Рябошапки, ситуация практически неконтролируемая, частные структуры имеют возможность прослушивать кого угодно. «Каждый человек, имеющий достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу», — сказал генпрокурор, комментируя скандал с прослушками премьер-министра страны Алексея Гончарука.

По его мнению, это вопрос национальной безопасности: люди, которые прослушивают главу правительства, могут получить доступ к информации, «разглашение которой составит серьезную проблему для страны». «По сути это означает возможность прослушивать любого, в том числе и главу государства», — сказал Рябошапка.

Власти планируют минимизировать угрозы. «Речь идет и о доступе к рынку специальных устройств, и об усилении государственного контроля за такими вещами. Мы сейчас думаем, как разработать все необходимые меры безопасности», — сообщил генпрокурор.

В январе в сети опубликовали аудиозаписи совещаний правительства Украины. На них человек с голосом, который приписывают Гончаруку, критически высказывался о понимании президентом Владимиром Зеленским экономики. Глава правительства подал в отставку, но президент решил «дать ему шанс».

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