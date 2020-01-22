Генпрокурор Украины пожаловался на невозможность насильно кормить заключенных

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пожаловался премьер-министру страны на невозможность насильно кормить объявивших голодовку заключенных. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Рябошапка предлагает законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи заключенным, объявившим голодовку. Он напомнил, что за 2019 году таких случаев было 76.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, который заявил о голодовке, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача. Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия регламента кормления заключенных.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины планирует начать распродажу тюрем для пополнения государственного бюджета и увеличения доходов ведомства. «Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу», — подчеркнул министр юстиции Денис Малюська. По его словам, вырученные деньги ведомство планирует потратить на улучшение инфраструктуры.

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