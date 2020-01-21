Бывший СССР
 
Последние новости
Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
В России построят мегахрам
Охлобыстин призвал бороться с придурками и извращенцами на телевидении
Российские подростки толпой избили школьника и сняли издевательства на видео
НАТО по-новому «оголит» Россию
Кремль отреагировал на информацию о плане Медведева по реформе власти
Названа самая популярная обувь 2020 года
Россия отказалась вернуть Польше вывезенные во Вторую мировую войну картины
Стало известно будущее министра из правительства Медведева
Новости партнеров

На Украине запланировали распродажу тюрем

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство юстиции Украины планирует начать распродажу тюрем для пополнения государственного бюджета и увеличения доходов ведомства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу», — подчеркнул министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, вырученные деньги ведомство планирует потратить на улучшение инфраструктуры.

В октябре 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности продажи в частные руки акций украинской почтовой службы и железных дорог. Президент Украины Владимир Зеленский ставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября начать масштабную приватизацию в стране. Также он поручил до 1 декабря передать Фонду государственного имущества не менее 500 госпредприятий для приватизации.

Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что более трети украинских государственных предприятий будут ликвидированы «за ненадобностью». По его словам, украинские власти собираются закрыть 1,2 тысячи предприятия. «Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы», — добавил Милованов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мін'юст планує розпочати розпродаж в'язниць, - Малюська
На Украине собрались ликвидировать треть госпредприятий
На Украине украли половину государственных земель
Украинский премьер назвал собственную страну проблемой
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0319 января

«Они расчищали себе путь огнем»

30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
12:07Сегодня

Белоруссия предложила России сотрудничество в космической сфере

11:18Сегодня

Раскрыта стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане

10:51Сегодня

Узбекистан определил статус страны в ЕАЭС

Бывший СССР00:0117 января

«Я выбью из тебя веру»

Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
10:24Сегодня

На Украине сократят число депутатов

09:27Сегодня

Украина назвала число пленных в Донбассе

09:21Сегодня

Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты

Бывший СССР00:0114 января
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года

«Невозможно ничего сделать по закону»

В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
08:55Сегодня

На Украине объяснили несостоявшуюся отставку премьера

06:17Сегодня

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

04:37Сегодня

В ДНР приготовились к «любым глупостям» Киева

Россия
Россиянка выгуливала собаку возле электрического столба и погибла
«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
Автобус с российскими школьниками столкнулся с автомобилем и перевернулся
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в хостеле
Люди прыгали по кипятку, но спаслись не все. Среди погибших в Перми есть ребенок
Врач разрешила россиянам понемногу пить
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
Поклонская отреагировала на слова Водонаевой о рожающем быдле
Все материалы
Мир
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
США вспомнили план борьбы с СССР для ухода Мадуро
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Китай вынес приговор бывшему главе Интерпола за коррупцию
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Британия оправдалась за внесение украинского трезубца в экстремистский список
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия предложила России сотрудничество в космической сфере
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Раскрыта стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Узбекистан определил статус страны в ЕАЭС
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
На Украине сократят число депутатов
Все материалы
Экономика
Назван лучший бородинский хлеб
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Главная экономика Европы затормозилась
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Посуда из IKEA оказалась токсичной
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Российский олигарх создаст свой Amazon
Все материалы
Силовые структуры
Следственный комитет показал залитый кипятком хостел после гибели людей
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Пенсионер выстрелил в голову российскому школьнику
Александр Пичушкин«Моя рука хорошо помнит молоток»
Битцевский маньяк подражал Чикатило и держал в страхе москвичей. От его рук погибли 49 человек
Задержание спецназом группировки вора в законе Тахи попало на видео
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Путин предложил сменить генпрокурора
Все материалы
Наука и техника
НАТО по-новому «оголит» Россию
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Huawei нашла замену картам Google
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
В России предложили совершить «Рывок-2» на Луну
«Время паниковать»
 
Названы сроки запуска 6G
Все материалы
Спорт
Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Названа сборная 23-го тура АПЛ
Волчья тропа для Клоппа
На чем можно заработать в 24-м туре АПЛ
Гол Салаха признан лучшим в 23-м туре АПЛ
«Обе команды лихорадит»
«Челси» — «Арсенал»: где и когда смотреть видеотрансляцию, на что делать ставки, прогнозы букмекеров
«Зенит» отправил Кокорина в аренду
Все материалы
Культура
Россия отказалась вернуть Польше вывезенные во Вторую мировую войну картины
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Волочкова объявила о свадьбе
«До нас шоу-бизнеса в России не было»
Кто и как создал на обломках СССР музыкальную индустрию и сделал ее интересной Западу
Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил фильм
«Он был Стивеном Кингом своей эпохи»
Как великий Конан Дойль расследовал настоящие преступления и зарабатывал состояние
Названа причина смерти актрисы Марины Рузавиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Сбербанк пережил самую мощную DDoS-атаку в своей истории
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Мужчина притворился эскортницей ради шутки и прославился
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Сын разбирал вещи покойной матери и случайно узнал ее интимные секреты
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Работник аэропорта случайно потрогал девушку за грудь и нашел свою любовь
Все материалы
Ценности
Названа самая популярная обувь 2020 года
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Популярная плюс-сайз-модель родила первенца
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Джиджи Хадид снялась в прозрачных приспущенных штанах для российского Vogue
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Сгоревшая дотла в тоннеле машина за сто миллионов рублей попала на видео
Все материалы
Путешествия
Перелеты из России резко подешевели
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Названы самые безопасные для российских туристов страны
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
В Турции напомнили о свободе туристов от налога на проживание
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Самолет совершил экстренную посадку из-за оставшегося без штанов бортпроводника
Все материалы
Из жизни
Домашняя кошка два дня терроризировала россиянку и не выпускала ее из кухни
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Пять львов обрекли на голодную смерть в зоопарке
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Прихоть жены обернулась для мужа выигрышем в полмиллиона долларов
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула
Все материалы
Названы цены на «красивые» номера в России
Дакар-2020 через объективы лучших раллийных фотографов
Главный внедорожный марафон планеты в самых ярких снимках
В гараже нашли забытый на 30 лет новый мотоцикл «Ява»
История Волги ГАЗ-3111
Двадцать лет назад начали выпускать российский бизнес-седан, который так и не «взлетел»
Названа стоимость «антарктического» UAZ Patriot
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
В 2021 году в России появится новый способ оформления ДТП
Все материалы
Дом
Россияне пожаловались на уборку воображаемого снега
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
В Италии началась распродажа домов по 1 евро
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Названа самая дорогая недвижимость России
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названа старейшая кофейня Европы
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы