На Украине запланировали распродажу тюрем

Министерство юстиции Украины планирует начать распродажу тюрем для пополнения государственного бюджета и увеличения доходов ведомства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу», — подчеркнул министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, вырученные деньги ведомство планирует потратить на улучшение инфраструктуры.

В октябре 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности продажи в частные руки акций украинской почтовой службы и железных дорог. Президент Украины Владимир Зеленский ставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября начать масштабную приватизацию в стране. Также он поручил до 1 декабря передать Фонду государственного имущества не менее 500 госпредприятий для приватизации.

Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что более трети украинских государственных предприятий будут ликвидированы «за ненадобностью». По его словам, украинские власти собираются закрыть 1,2 тысячи предприятия. «Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы», — добавил Милованов.

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