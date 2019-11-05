На Украине собрались ликвидировать треть госпредприятий

Более трети украинских государственных предприятий будут ликвидированы «за ненадобностью». Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью порталу «Цензор.нет».

По его словам, украинские власти собираются закрыть 1 261 предприятие. «Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы», — добавил Милованов.

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Он рассказал, что на Украине сейчас остается более 3 тысяч госпредприятий. Министр отметил, что все они делятся на три категории: стратегические, подлежащие приватизации, а также ликвидируемые. По словам Милованова, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет «выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив».

Политик пояснил позицию властей, заявив, что государство должно быть «не игроком в экономике, а арбитром». «И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты», — сказал украинский министр.

В октябре министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности продажи в частные руки акций украинской почтовой службы и железных дорог. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября начать масштабную приватизацию в стране. При этом он поручил до 1 декабря передать Фонду государственного имущества не менее 500 госпредприятий для приватизации.

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