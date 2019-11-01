Украинский министр рассказал о поступающих угрозах

Заместителям министра экономики Украины Тимофея Милованова поступают угрозы из-за их деятельности. Об этом сам Милованов сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», запись которого доступна на YouTube.

По словам министра, угрозы связаны с противодействием его команды коррупционным схемам. Он утверждает, что его команда уже сейчас осуществляет некоторые действия, не боясь последствий. «За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии "готовься к похоронам себя", "не бойся ходить под подъездом" и так далее», — рассказал министр.

В начале октября болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов заявил, что причины коррупции на Украине нужно искать в России. «Коррупция на Украине — это российский продукт», — заявил он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине сложилась поразительная ситуация с коррупционными преступлениями на момент прихода к власти нынешнего президента Владимира Зеленского в мае этого года. Трамп подчеркнул, что по факту Украина — одна из первых в мире по этому показателю. «Мне не хотелось давать деньги стране, которая так коррумпирована», — подчеркнул президент США.

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