Зеленский сравнил Украину с Apple из гаража и больным спортсменом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с компанией «Apple, которая начинает свой путь в гараже». Такое заявление он сделал во время выступления на проходящем в Мариуполе форуме RE:THINK. Invest in Ukraine, трансляция велась на официальной странице офиса президента в Facebook.

Такое сравнение глава государства сделал, говоря об инвестиционных перспективах Украины. «Уныние или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье», — сказал Зеленский. После этих слов он сравнил свою страну не только с Apple, но и с велосипедистом Лэнсом Армстронгом, «которому поставили страшный диагноз».

Зеленский призвал участников форума инвестировать в Украину, поскольку «на смену самой темной ночи непременно приходит рассвет». Он пообещал провести судебную реформу, побороть коррупцию и создать благоприятные для инвесторов условия. Проходящий в Мариуполе форум президент считает отправной точкой на пути к увеличению темпов роста ВВП до пяти-семи процентов в год.

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Ранее о постановке таких целей перед правительством заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. При этом он отметил, что реальной целью является рост ВВП на 40 процентов в ближайшие пять лет. «Но для этого нужно изменить отношение к Украине среди инвесторов», — заявил премьер-министр.

Лэнс Армстронг — американский профессиональный велосипедист, которому в 1996 году диагностировали рак. Несмотря на это, он сумел победить болезнь и вернуться в спорт. В 2012 году спортсмена поймали на допинге, лишив его всех заработанных за эти годы наград.

По легенде местом рождения компании Apple является дом и гараж ее основателя Стива Джобса. Там он и Стив Возняк с помощью друзей в 1976 году собрали первые пятьдесят экземпляров компьютера Apple I. Позже Возняк говорил, что отчасти это представление является мифом.

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