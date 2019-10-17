Подозреваемого в закупке российских деталей для «Укроборонпрома» задержали

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

В НАБУ заявили, что бывший чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением. Следственные действия продолжаются. «Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали — со временем», — говорится в сообщении НАБУ.

По данным журналистов телеканала «112 Украина», Гладковский пытался покинуть территорию Украины, однако вылететь из аэропорта Борисполь ему не дали сотрудники пограничной службы. Позднее экс-чиновник был задержан представителями НАБУ неподалеку от Киева в одном из ресторанов.

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В июле Служба безопасности Украины сообщила о факте коррупции на сумму более шести миллионов долларов при заключении сделки одним из предприятий «Укроборонпрома». Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило первое уголовное производство в связи со скандалом в «Укроборонпроме». Глава ведомства Роман Труба, сообщая об этом, не исключал, что «в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства».

В феврале украинские журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование о том, что Киев занимается контрабандными закупками российских запчастей для оборонных предприятий. По их данным, в схеме участвовал заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, давний деловой партнер тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Согласно расследованию, он также получал взятки за поставки деталей для ремонта на Украине самолетов Национальной гвардии Казахстана.

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