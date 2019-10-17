На Украине экс-чиновника и гражданина США заподозрили в работе на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении бывшего заместителя министра экономического развития и торговли, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщают «Українські Новини».

По данным агентства, деятельность чиновника могла быть направлена на срыв производства крупнокалиберных снарядов. СБУ открыло дело по статье о государственной измене. Сообщается, что с 2017 года по настоящее время экс-замминистра вместе с гражданином США (по происхождению украинцем) — представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором госпредприятия «Украинский центр "Безпека"» — помогали иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Киева.

Агентство пишет, что в августе 2015 года гражданин США якобы выполнял задание Москвы по получению сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины. С этой целью он установил контакты с представителями министерств и государственных компаний, задействованных в реализации оборонного заказа. Сообщается, что он узнал о планах наладить серийное производство снарядов и вступил в сговор с директором госпредприятия, а также экс-замминистра экономики.

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В СБУ уверены, что участники сговора организовали заключение секретного контракта между госпредприятием «Безпека» и заводом «Артем», не намереваясь поставлять Украине оборудование для производства снарядов. Согласно договору, на завод должны были поставить технические средства, позволяющее производить корпуса снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

Сейчас СБУ анализирует контракты. Как отмечает агентство, директором «Украинского центра "Безпека» является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечавшим за оборонную сферу с июля 2016 по сентябрь 2019 года, был Юрий Бровченко.

В феврале украинские журналисты опубликовали расследование о том, что Киев занимается контрабандными закупками российских запчастей для оборонных предприятий. По их данным, в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, давний деловой партнер тогдашнего президента Петра Порошенко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что украинские ракеты среднего радиуса дальности производятся исключительно благодаря контрабанде российских комплектующих.

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