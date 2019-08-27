Названа доля российских запчастей в украинской армии

Украина не смогла заменить 40 процентов импорта комплектующих из России для военных нужд, заявила избранная депутатом от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Анна Коваленко. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60 процентов деталей, для остальных 40 процентов до сих пор не нашли замену», — цитирует агентство интервью Коваленко порталу Lb.ua.

Сегодня в системе оборонно-промышленного комплекса Украины существует много коррупционных рисков, в том числе возможны злоупотребления при закупке комплектующих из России, признает политик. Чтобы уменьшить их, необходимо скоординировать работу спецслужб и финансировать специальные программы в профильных институтах, уверена она.

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В вооруженных силах Украины до сих пор находится много техники, производимой в России, отметила будущий парламентарий. Киев должен любым способом поддерживать боеготовность вооружения, считает Коваленко. Для этого можно либо проводить импортозамещение, «которое возможно, когда таких образцов много». Второй путь — импорт из России, если «образцы единичные и замещение невыгодно», добавила представитель «Слуги народа».

Это в первую очередь касается военной авиационной техники, которая серийно производится в России. «Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой», — заявила Коваленко. По ее мнению, если закупками будут заниматься спецслужбы, «то процесс будет подотчетен».

В феврале 2019 года украинские журналисты опубликовали расследование о том, что Киев занимается контрабандными закупками российских запчастей для оборонных предприятий. По данным прессы, в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, давний деловой партнер тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Информация вызвала акции протеста, участники которых требовали посадить Порошенко в тюрьму. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что украинские ракеты среднего радиуса дальности производятся исключительно благодаря контрабанде российских комплектующих.

С 2014 года продолжается вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Киев обвиняет Россию в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москва отрицает причастность к войне в Донбассе.

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